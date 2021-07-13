Депутат Владимир Попов отказался от борьбы за место в АКЗС

Алтайский депутат Владимир Попов не будет бороться за место в краевом парламенте, несмотря на выдвижение от КПРФ. Об этом сообщает "Банкфакс".

Попов подтвердил своё намерение пойти самовыдвиженцем по Рубцовскому округу в Госдуму, где ему предстоит конкурировать в том числе с представителями всех парламентских партий.

Вместе с этим по итогам конференции крайкома КПРФ партийцы выдвинули Попова в депутаты АКЗС. Но Попов заявил, что больше не будет бороться за место в АКЗС. Своё решение он журналистам объяснять не стал.

Ранее сообщалось, что поскольку Владимир Попов пойдёт на выборы не от партии, а самостоятельно, ему необходимо собрать подписи избирателей. Для регистрации в качестве кандидата требуется 14 969 автографов в свою поддержку. Максимальное количество подписей, которое можно представить в избирательную комиссию, – 15 717, проверять будут не менее 2 994 из них.