Эксперт рассказала, когда в России снизится цена на недвижимость

Темпы роста цен на жилую недвижимость в России продолжат замедляться в течение трёх месяцев. По словам замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, осенью суммы сделок начнут снижаться.

"Начиная с сентября-октября, вероятнее всего, мы будем наблюдать плавное снижение цен сделок. Размер этого снижения напрямую зависит от того, насколько были перегреты цены в конкретной агломерации", – цитирует её заявление Regnum.

Школьная отметила, что чем богаче регион и чем сильнее цены поднялись вслед за ажиотажным спросом, тем больше вероятность падения спроса и снижения цен. Она подчеркнула, что наиболее стабильной стоимость будет в Москве и Санкт-Петербурге.

Также часть спроса с рынка новостроек сместится на вторичный рынок, однако там число сделок также должно сократиться. "Вторичный рынок разделит судьбу первичного с задержкой в два-четыре месяца", – заключила Школьная.