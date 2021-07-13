С начала 2021 года Алтайский край отдал в различные фонды более 80 млрд рублей

13 июля Виктор Томенко встретился с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрием Куриленко. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Всего на территории Алтайского края с начала 2021 года в бюджетную систему страны и государственные внебюджетные фонды мобилизовано 80,214 млрд рублей. Из этой суммы в бюджеты поступило 53,8 миллиарда рублей, что составило 129,9% к аналогичному периоду 2020 года", – сказано в сообщении.

Руководитель ведомства отметил, что по сравнению с предыдущим годом Алтайский край по сбору налогов идёт с опережением более чем в 20%.

По словам Юрия Куриленко, вырос объём поступлений налога на доходы физических лиц. Также отмечен значительный прирост поступлений от налога на прибыль, причём практически во всех отраслях экономики. Отдельные организации увеличили объёмы отчисления данного налога в разы.