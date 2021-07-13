Жителя Иркутска, грозившего скинуть ребенка с окна, задержали

Романа Терентьева, который угрожал сбросить ребенка с 13-го этажа в Иркутске, отдал сына спасателям. Как сообщает РИА Новости, мужчину задержали.

Как сообщает агентство, на место прибыла супруга Терентьева, которая пыталась успокоить его, однако разговор с ней не приносил результатов. В итоге россиянина удалось задержать полицейским.

Напомним, что об инциденте стало известно 13 июля. 34-летний Роман Терентьев с трехлетним сыном на руках вылез в оконный проем квартиры и начал грозиться выкинуть малыша вниз. По информации изданий, 12 июля у мужчины начался бракоразводный процесс, а мужчина требовал, чтобы на место приехала его супруга.