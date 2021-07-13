Названа причина массовой драки мигрантов в Москве

Массовая драка между мигрантами у метро "Кузьминки" в Москве произошла из-за девушек. 11 июля трое граждан Киргизии увидели землячек в компании уроженцев Таджикистана, после чего сделали им замечание. В ответ спутники девушек набросились на мужчин с ножом.

Как сообщает "МК", информация о случившемся быстро распространилась в сети, после чего в мессенджерах были организованы специальные чаты возмездия, в которых граждане Киргизии предлагали отомстить за своих земляков.

Также выяснилось, что информация о готовящейся массовой драке 12 июля была известна правоохранителям заранее. Мужчина позвонил в полицию и рассказал, что его случайно включили в чат, где граждане Киргизии призывали собраться возле метро "Кузьминки" и подраться с таджиками.

Напомним, что массовая драка произошла 13 июля. Всего в ней приняли участие более 50 мигрантов, а правоохранители задержали около 20 участников драки.