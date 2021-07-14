Сильные ливни, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 июля

Тёплая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в среду, 14 июля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, а местами по востоку воздух прогреется до +29 градусов. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер южный, 11-16 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с.

В Барнауле днём столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов. Как и в целом по региону, ожидается кратковременный дождь и грозы, также не исключён град. Скорость южного ветра – до 16 м/с.