Британский фотограф случайно поймал в кадр Нептуна

Джеффу Оверсу из Великобритании во время прогулки у канала удалось запечатлеть морского царя. Фотограф снимал бушующие у маяка волны, одна из которых вышла с эпичным "лицом". Снимок попал в Twitter, где быстро стал вирусным.

Neptune seemed to make an appearance during this morning’s channel gales #poseidon pic.twitter.com/uB7Lr0asFi