Власти России допустили принятие мер по вакцинации, схожих с французскими

Ужесточение антикоронавирусных мер, подобных тем, которые были введены во Франции, могут стать безальтернативными. Развитие ситуации с пандемией в мире говорит в пользу таких решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 12 июля, глава Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19.

"Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате – естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе. Но всё это говорит, что такие меры, к сожалению, могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки", – сказал Песков.

Решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне не принималось, но на региональном уровне началась имплементация подобных мер, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.