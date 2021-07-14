Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке проекта "Анти-Россия". Глава государства заявил, что над данным проектом идёт активная работа и это не может не вызывать обеспокоенность.
Как сообщает РИА Новости, отвечая на вопрос об истоках проекта и его связи с Украиной, Путин отметил, что он начался ещё в XVII-XVIII веках, затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной. Целью проекта Путин назвал ослабление России.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которую анонсировал во время недавней прямой линии.
В статье глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси. Президент разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.
Комментарии
Очередная сказочка для чебурашек.
Иного бреда от этого персонажа трудно было ожидать.
Можно подумать он за годы своей "работы" как-то поднял страну, улучшил благосостояние населения страны, улучшил имидж страны и поднял производство.
На развитие Китая пусть посмотрит.
Проект начался 20 лет назад. Надо лишь посмотреть фамилии совета директоров госкомпаний таких как Роснефть, Газпром, Русал и станет все понятно, что страна нам не принадлежит.
Проект 4 века разрабатывают? Там наверное сидят предки едра, у которых все времени на раскачку никак нет.
Стабильное падение уровня жизни, сокращение коренного населения России вот основные достижения президента и ер. Выполняют проект и перевыполняют.
он начался еще в 17-18 веке, затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной
Это тупо логика, которая говорит, что если русских с украинцами разделить, Россия ослабнет. И это получилось. Запад можно поздравить. Теперь все ресурсы можно из России дешевле получать, чем если бы не было разделения с Украиной
Украину все четыре века отделяли периодически, называлось это национально-освободительным движением и всегда поддерживалось цивилизованным Западом
Еще для Запада полезно с Белоруссией Россию разделить, Россия еще ослабнет. А полезней всего для Запада Россию вообще на кусочки разделить, а то сильно большая. До сих пор самая большая в мире территория, это не справедливо
Это все происки половцев и печенегов
Пипл хавает
Проект начался 20 лет назад
30 лет назад. Украина получила независимость. Фамилии известны. Новые фамилии на Западе не очень рукопожатны. А те, которые 30 лет назад Украину отделяли и до сих пор поддерживают национализм украинцев, желанные гости
Половцы и печенеги на Украину набеги делали, украинцы с русскими вместе тогда с ними воевали. Пока мудрый Запад не помог им понять, что они не один народ
Еще с чеченцами русские ни один народ, поэтому Запад поддерживал борьбу Чечни за независимость. Еще в РФ порядка сотни национальностей, которые с русскими ни один народ и Запад готов поддержать борьбу за независимость любого из этих народов. Народы должны быть независимы, как украинцы от русских
Негры с англичанами ни один народ, но они все американцы
14.07.2021 07:52
АБОРИГЕН
Иного бреда от этого персонажа трудно было ожидать.
Твоя подруга Л Соболь деньги собирает с народа, помоги даме, отправь донаты. А то посты писать все мастера, как помочь деньгами избраться, так все в кусты
Я в СССР на Украине служил, в части 90 % были хохлы, я реально не понимал, чем они отличаются. Говорили в основном на чисто русском, некоторые со своим смешным говором. Один только говорил "бачишь" и "чуешь", все смеялись. Еще казах был, на Мусагалиева из Однажды в России похож. Мусагалиев играет мэра российского города, никто отличия не замечает
перемены скоро-мы стоим на последней ступеньке--дальше открывается другое пространство:это как прыжок с парашютом... команда скоро прозвучит:первый пошёл!
Кто готов?
У нас уже тысячу лет перемены. Начиная с 862 года. Серьезные перемены были в 1917. Потом в 1991
если до 2022 года не произойдёт перемен,то уже навсегда всё останется как сейчас или хуже.