Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке проекта "Анти-Россия". Глава государства заявил, что над данным проектом идёт активная работа и это не может не вызывать обеспокоенность.

Как сообщает РИА Новости, отвечая на вопрос об истоках проекта и его связи с Украиной, Путин отметил, что он начался ещё в XVII-XVIII веках, затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной. Целью проекта Путин назвал ослабление России.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которую анонсировал во время недавней прямой линии.

В статье глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси. Президент разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.