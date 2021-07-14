Ученые признали поливитамины бесполезными

Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса назвали витамины и минеральные добавки бесполезными. После многолетнего изучения тысяч пациентов исследователи пришли к выводу, что поливитамины "не снижают риск сердечных заболеваний и рака, не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце".

Как сообщает "РГ", ученые отметили, что в здоровой пище достаточно всех необходимых для жизнедеятельности микроэлементов.

При этом было доказано, что добавки, содержащие витамин Е и бета-каротин, наоборот, могут нанести вред организму. Единственным исключением стала фолиевая кислота, которую признали полезной для женщин.