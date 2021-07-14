Среда, 14 Июль, 07:09

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,06
€ 87,78
24°


5833175 +24702
Обь
247см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Ученые признали поливитамины бесполезными

, ИА "Амител"
Многолетние исследования показали отсутствие пользы витаминов и минеральных добавок
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса назвали витамины и минеральные добавки бесполезными. После многолетнего изучения тысяч пациентов исследователи пришли к выводу, что поливитамины "не снижают риск сердечных заболеваний и рака, не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшают количество повторных инфарктов и операций на сердце".

Как сообщает "РГ", ученые отметили, что в здоровой пище достаточно всех необходимых для жизнедеятельности микроэлементов.

При этом было доказано, что добавки, содержащие витамин Е и бета-каротин, наоборот, могут нанести вред организму. Единственным исключением стала фолиевая кислота, которую признали полезной для женщин.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
07:02
Это неправда. Руководство парка "Арлекино" прокомментировало закрытие двух аттракционов 0
06:51
Тайна, покрытая снегом: архивные фото группы Дятлова 32
06:36
Ученые признали поливитамины бесполезными 0
06:18
Фото очаровательных животных, спасающихся от жары 1
06:04
Сильные ливни, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 июля 0
00:13
Такой день. Смертельная драка и установка "Барнаула орденоносного" на здании мэрии 0
23:27
Власти России допустили принятие мер по вакцинации, схожих с французскими 0
22:48
С начала 2021 года Алтайский край отдал в различные фонды более 80 млрд рублей 1
22:15
Названа причина массовой драки мигрантов в Москве 0
21:57
Сильное задымление произошло в подземных гаражах в Барнауле 0
21:10
В Роспотребнадзоре описали течение болезни с несколькими штаммами COVID-19 0
20:52
"Газель" столкнулась с БТР Росгвардии в Ставропольском крае 0
20:21
Град размером с куриное яйцо прошёл в алтайском селе 2
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 13 июля 0
19:31
Прямой эфир с психологом Динарой Малановой пройдёт 14 июля в Instagram amic.ru 0
19:09
Жителя Иркутска, грозившего скинуть ребёнка из окна, задержали 1
18:59
Депутат Владимир Попов отказался от борьбы за место в АКЗС 0
18:31
СК возбудил уголовное дело после смертельной драки возле ночного клуба в Барнауле 0
18:09
Эксперт рассказала, когда в России снизится цена на недвижимость 0
17:56
В Алтайском крае безработица сменилась нехваткой соискателей 7
17:45
Житель Иркутска грозится выбросить ребёнка с 13-го этажа из-за измены жены 1
17:32
Создателя паблика АСТ-54 избили в драке из-за проезда по обочине в Алтайском крае 3
17:17
В России вновь за сутки умерло рекордное число людей с COVID-19 6
17:06
МТС перенёс в облако ИТ-инфраструктуру крупного предприятия 2
16:58
Стали известны подробности смертельной драки у ночного клуба в Барнауле 15
16:45
Врачи не смогли вывести музыканта Петра Мамонова из комы 1
16:37
Здание с бассейном на крыше могут построить в Барнауле 2
16:24
Михаил Мишустин рассказал, как победить коронавирус 7
16:10
ВТБ увеличит государственные "школьные" выплаты на 10% 1
15:54
Президент России Владимир Путин вновь встретится с Александром Лукашенко 4
15:45
В Барнауле заработал передвижной пункт весового контроля 2
15:36
Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирске. Видео 8
15:21
Дожди, грозы и сильный ветер вновь ударят по Алтайскому краю 1
15:05
С новыми сейфами, но без выпечки. В избиркоме рассказали, как пройдут осенние выборы 7
14:54
Орудие в чужих руках и проект "Анти-Россия". Какой видит Путин Украину в своей статье? 11
14:46
Собянинские трамваи, которые до сих пор не приехали в Барнаул, отдадут другому перевозчику 14
14:38
Россияне сталкиваются с проблемами при трудоустройстве из-за отказа от вакцинации 3
14:23
В Барнауле у ночного клуба до смерти избили мужчину 21
14:08
Новые экологические тропы презентовали в Чинетинском заказнике 0
13:51
Взрыв прогремел в отеле в Геленджике 0
13:40
Двое заключённых сбежали из колонии в Новосибирской области 0
13:28
Конструкцию "Барнаул орденоносный" установят на здании мэрии за 3,5 млн рублей 34
13:13
В Алтайском крае зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки 60
13:02
С подъёмником и эвакуацией. Масштабные учения спасателей прошли в центре Барнаула 2
12:56
Цены на первичное жильё в России за полгода выросли на 17% 2
12:47
Братьев и сестёр в России будут зачислять в одну школу 5
12:46
Барнаульская автоледи отвлеклась на детей и протаранила Lexus на трассе 10
12:33
В Республике Алтай за сутки выявили 34 случая COVID-19 0
12:17
На выборы в Госдуму по Рубцовскому округу пойдут два кандидата, представляющие КПРФ 5
12:03
Королевство одного цветка: как сделать моносад на даче 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.