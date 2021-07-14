Coca-Cola изменит свой вкус

Компания Coca-Cola собирается изменить формулу одного из своих продуктов. Как передает CNN, в надежде увеличить прибыль ведущий производитель безалкогольных напитков сделает вкус Сoca-Cola Zero максимально похожим на классическую Coca-Cola.
Как отметил генеральный директор Джейм Куинси, Coca-Cola Zero Sugar хоть и является успешной линейкой, но приносит недостаточно большой процент прибыли. Исправить ситуацию, по его мнению, поможет усовершенствованный рецепт напитка без сахара – к этому решению подтолкнули потребительские предпочтения.
Новая версия низкокалорийной газировки в июле поступит в продажу в США, а в сентябре – в Канаде. Однако Coca-Сola уже обновила продукт на некоторых международных рынках, чем вызвала возмущение привыкших к "не такому" вкусу потребителей.
Комментарии
Вкус не важен, главное, что бы так же ржавчину очищала.
Я пью безкалорийную колу. Пепси Макс куда лучше по вкусу Кока Колы Зеро.
Кока-кола - будь менее белым!
Это расистский пронегритянский напиток, пейте его сами. Кока-кола обкакалась со своей толерантностью, перешла границы. Явообще ее исключил из покупок. Заодно и другие продукты ее перестал брать: Sprite, Fanta, BonAqua, «Добрый», Rich, «Моя Семья»...