В Барнауле утвердили затраты на перевозку одного пассажира электротранспортом

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление об утверждении затрат на перевозку одного пассажира городским электротранспортом. Документ опубликован на правовом портале мэрии 13 июля.

Специалисты подсчитали, что один пассажир обходится в среднем в 24,91 рубля. Эти данные будут использовать в правоотношениях с перевозчиком, возникшие с 1 января 2021 года.

Напомним, с июня барнаульские транспортные компании намеревались поднять тарифы на 13 маршрутах до 26-30 рублей. Отмечалось, что такая мера обоснована значительными финансовыми расходами, связанными с обновлением автопарка. Из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута.

Однако затем 18 перевозчиков передумали поднимать цены на билеты. По их словам, решение связано с резким оттоком пассажиропотока в летнее время и риском потерять клиентов, которые пересядут на более дешёвые регулируемые маршруты. При этом осенью новые тарифы всё равно будут введены.