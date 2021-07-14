В Барнауле на три дня перекроют участок Павловского тракта

В Барнауле с 24-го по 27 июля перекроют проезд по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе дома № 269 (у пересечения с улицей Попова). Об этом предупреждают в мэрии.

Участок перекроют в связи с ремонтом асфальтового покрытия. На время работ автобусы маршрута № 47 будут ездить по изменённой схеме:

… пр. Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) – малая проезжая часть Павловского тракта, далее по маршруту; в обратном направлении – без изменений.

Автомобилистов просят учитывать введённое ограничение и заранее планировать свой маршрут.