Россиян предупредили об опасности курения в жару

Курить вредно в любое время года, однако в жару – особенно: из-за усиления токсического эффекта, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн. Его слова приводит РИА Новости.

"В жару курить особенно вредно. На мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идёт высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. И в связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается", – рассказал специалист.

Он добавил, что когда организм испытывает гипоксию, то потребность в табаке снижается. Однако "злостные курильщики" этого не замечают и курят в своём режиме, нанося ещё больший вред организму. Как итог, у них могут случаться обмороки и гипоксия мозга во время жары, что, в свою очередь, способно служить обморочным и предынсультным состоянием.

"Никотин – это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает своё патологическое действие", – подчеркнул специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что курение является основной причиной рака лёгких, который оперировать уже поздно.