В Алтайском крае родители 369 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей к школе

С 15 июля в Алтайском крае стартует приём заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет, он продлится до конца октября, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР). В регионе это пособие получат родители свыше 369 тысяч детей.

Большинство заявлений на новую выплату школьникам сформируются автоматически по имеющимся у Фонда данным и отразятся в личном кабинете на портале "Госуслуги". Чтобы завершить оформление пособия, родителям останется проверить актуальность информации в предзаполненном заявлении и подтвердить согласие на её дальнейшую обработку.

В ПФР отметили, что для заполнения заявлений используются данные, собранные во время прошлогодних выплат на детей до 16 лет. Она включает в себя фамилию, имя, отчество и СНИЛС родителя, от имени которого подаётся заявление, а также сведения о детях, в том числе СНИЛС, данные актовой записи о рождении и реквизиты счёта для зачисления средств.

"Если какие-либо из этих данных уже неактуальны и должны быть изменены, родителю, подающему заявление, необходимо откорректировать информацию. Заявление может быть направлено только одним из родителей", – объяснили в Пенсионном фонде.

Помимо портала "Госуслуги", заявления будут также принимать в клиентских службах Пенсионного фонда. При этом в ведомстве отмечают, что возможности в подаче электронного заявления нет лишь у представителей заявителя по доверенности – они могут подать заявление только при личном визите. "Единовременная выплата устанавливается на основании сведений, имеющихся у Фонда, нет необходимости представлять документы лично. Исключением является рождение ребёнка за пределами РФ, в этом случае необходимо представить свидетельство о рождении с переводом в клиентскую службу", – добавили в ПФР.

Рассматривается заявление в течение пяти рабочих дней, а в отдельных случаях – в течение 10 рабочих дней. Также пособие положено инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, которые учатся по основным общеобразовательным программам.