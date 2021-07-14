Тело учёного, погибшего в горах Алтая, эвакуировали на вертолёте

В Горном Алтае 14 июля завершили операцию по эвакуации тела 32-летнего заведующего лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Георгия Шевелева.

Как сообщают "Новости Горного Алтая", учёный 10 июля сорвался в ущелье с остроугольной скальной вершины при восхождении на ледник Актру. Травмы оказались смертельными.

Несколько дней эвакуацию тела не могли провести из-за сложных погодных условий. Как только подходящий момент настал, в воздух подняли вертолёт Ми-8МТВ Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и подняли погибшего учёного.

Отметим, что падение в ущелье Актру не всегда заканчивается летально. Так, в августе прошлого года спасатели-альпинисты подняли из расщелины туристку. Она отделалась только испугом.