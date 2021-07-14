Тело учёного, погибшего в горах Алтая, эвакуировали на вертолёте

В Горном Алтае 14 июля завершили операцию по эвакуации тела 32-летнего заведующего лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Георгия Шевелева.
Как сообщают "Новости Горного Алтая", учёный 10 июля сорвался в ущелье с остроугольной скальной вершины при восхождении на ледник Актру. Травмы оказались смертельными.
Несколько дней эвакуацию тела не могли провести из-за сложных погодных условий. Как только подходящий момент настал, в воздух подняли вертолёт Ми-8МТВ Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и подняли погибшего учёного.
Отметим, что падение в ущелье Актру не всегда заканчивается летально. Так, в августе прошлого года спасатели-альпинисты подняли из расщелины туристку. Она отделалась только испугом.
Комментарии
Он там не работал по специальности 100%
Отдыхал поц
14.07.2021 10:51
- гость -
Страховая компания. Еще есть, что сказать?
Первые трое отписавшихся ярко продемонстрировали всю дремучую сущность "глубинного" народа. Противно.
И зачем было ученому лезть на одну из сложных вершин? Из альпинистской секции и то не каждый туда полезет.
14.07.2021 11:07
- гость -
Вершина несложная, они шли по маршруту 3А, это примерно средняя сложность. В секции он состоял, только "горного туризма", что очень близко к альпинизму. За плечами походы по Тянь-Шаню и Памиру, опыта хватало. К сожалению, такое бывает, и опытные на простых маршрутах гибнут.
Молодой мужчина, который мог принести много пользы и своей семье и своей стране погиб . Берегите себя не рискуйте жизнью так глупо.
Алтай, он не каждому дается, не любит жадных, злых и порочных, не прощает легкомысленного к себе отношения.