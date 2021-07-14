На Алтае сельчанин украл ноутбук и попался полиции

В Алтайском крае полицейские раскрыли квартирную кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в селе Лебедино Табунского района. Местная жительница накануне обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный проник в её дом.

"В помещение злоумышленник проник, сняв навесной замок на двери. Он был не заперт. Заявительница сообщила полицейским, что из помещения пропал ноутбук", – говорится в сообщении.

Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали – им оказался 44-летний сельчанин. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".