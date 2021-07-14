Студенты военного учебного центра АлтГТУ приняли военную присягу

Курсанты военного учебного центра АлтГТУ были приведены к военной присяге. Каждый из них обязал себя защищать Родину и служить своей Отчизне. Торжественное мероприятие прошло 11 июля 2021 года.

Гостями церемонии стали ректор университета Андрей Марков, начальник военного учебного центра Виктор Рубан и деканы факультетов вуза. Курсантов также поздравили вокальная студия "Прелюдия" и народный ансамбль "Сударушка". В завершение студенты исполнили гимн военного учебного центра и торжественно промаршировали.

В этом году в воинской части села Топчиха проходят сборы около 300 студентов – будущих офицеров, сержантов и солдат запаса. Студенты на практике осваивают общевойсковые дисциплины, проходят строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также получают практический опыт в соответствии с военно-учётными специальностями. Военные сборы продлятся до 6 августа 2021 года.

Напомним, что Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова остаётся единственным вузом в Алтайском крае, в котором ведётся военная подготовка.