6 млн рублей потратят на ремонт проблемной котельной в Камне-на-Оби

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев заявил, что на капремонт котельной № 29 в Камне-на-Оби из краевого бюджета выделили 6 млн рублей. Об этом он сообщил во время онлайн-форума на сайте регионального правительства.

"В Каменский район планируется поставка котельного оборудования и материалов для ремонта котельной № 29 на сумму 6 млн рублей. Кроме этого, муниципальным образованием готовится документация по модернизации теплового комплекса в Камне-на-Оби", – сказал Гилев.

Он добавил, что в крае также сформирован резервный запас угля в объёме 29,7 тысячи тонн, в том числе 5,3 тысячи тонн – в Камне-на-Оби. Кроме того, ведомство совместно с администрацией также прорабатывает вопрос по созданию муниципального резервного запаса топлива в объёме 3,5 тысячи тонн.

Напомним, в конце декабря 2020 года в Камне-на-Оби на котельной № 29 произошла авария. Спустя несколько дней, 1 января 2021-го, там вновь случились технические сбои, неполадки были и на котельной № 44. В связи с этим Иван Гилев тогда проинспектировал котельные в городе и по результатам инспекции поручил районной администрации создать запас топлива.