Семь лет трагедии в московском метро

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15 июля 2014 года в московском метро произошла крупнейшая техногенная катастрофа за всё время. Три вагона сошли с рельсов и врезались в стену. Первый вагон был практически всмятку, в нём погибли сразу 20 человек, четверо позже скончались от полученных травм. Всего в аварии пострадали почти 300 человек. Причиной, как выяснилось в ходе расследования, стало отсутствие блокировки регулятора стрелочного движения. 8 ноября 2015 года суд приговорил на срок от пяти с половиной до шести лет четверых подсудимых, причастных к аварии, среди которых два сотрудника службы пути, директор по производству ООО "Спецтехконструкция" и представитель Московского метрополитена.