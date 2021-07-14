Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. По его словам, сейчас всё для этого делается, пишет РИА Новости.
Учёный рассказал, что с 5 июля в Москве на базе двух больниц ведётся исследование вакцины "Спутник V". В испытании препарата участвуют сто подростков 12-17 лет. 6 июля первый компонент получил 21 россиянин из этой возрастной группы.
"У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не измерять, то они, наверное, и не заметили бы", – рассказал Гинцбург.
Он заметил, что в последнее время выросло число детей с более тяжёлым, чем раньше, течением коронавируса.
В конце июня главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико призвал вакцинировать детей от ковида. По его словам, они являются источником риска для остальных людей, поскольку переносят инфекцию бессимптомно.
Комментарии
Они что после прививки не станут болеть? Станут, но не так сильно, а что не будут разносить вирус? Будут но не так сильно))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))