Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. По его словам, сейчас всё для этого делается, пишет РИА Новости.

Учёный рассказал, что с 5 июля в Москве на базе двух больниц ведётся исследование вакцины "Спутник V". В испытании препарата участвуют сто подростков 12-17 лет. 6 июля первый компонент получил 21 россиянин из этой возрастной группы.

"У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не измерять, то они, наверное, и не заметили бы", – рассказал Гинцбург.

Он заметил, что в последнее время выросло число детей с более тяжёлым, чем раньше, течением коронавируса.

В конце июня главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико призвал вакцинировать детей от ковида. По его словам, они являются источником риска для остальных людей, поскольку переносят инфекцию бессимптомно.