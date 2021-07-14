Среда, 14 Июль, 14:15

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,06
€ 87,78
30°


5833175 +0
Обь
244см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса

, ИА "Амител"
По словам учёного, в последнее время выросло число детей с более тяжёлым, чем раньше, течением заболевания
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. По его словам, сейчас всё для этого делается, пишет РИА Новости.

Учёный рассказал, что с 5 июля в Москве на базе двух больниц ведётся исследование вакцины "Спутник V". В испытании препарата участвуют сто подростков 12-17 лет. 6 июля первый компонент получил 21 россиянин из этой возрастной группы.

"У двух детей была [температура] 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не измерять, то они, наверное, и не заметили бы", – рассказал Гинцбург.

Он заметил, что в последнее время выросло число детей с более тяжёлым, чем раньше, течением коронавируса.

В конце июня главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико призвал вакцинировать детей от ковида. По его словам, они являются источником риска для остальных людей, поскольку переносят инфекцию бессимптомно.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.07.2021 13:50
- гость -

Они что после прививки не станут болеть? Станут, но не так сильно, а что не будут разносить вирус? Будут но не так сильно))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
14:05
Стало известно, когда назначат нового главного тренера сборной России по футболу 0
13:51
Трамвай протаранил "Ладу" в Барнауле 0
13:36
На Камчатке возобновили поиски в зоне крушения Ан-26 0
13:20
Военные 14 июля перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 1
13:07
Никакого форс-мажора. В КПРФ объяснили, зачем в Барнаул приехал заместитель Зюганова 1
12:55
Гинцбург рассказал, когда начнётся вакцинация подростков от коронавируса 1
12:40
Найти и замотивировать: предпринимателей приглашают на вебинар по работе с менеджерами 0
12:35
СМИ: вылет самолёта из Барнаула в Москву отложили на шесть часов 6
12:18
6 млн рублей потратят на ремонт проблемной котельной в Камне-на-Оби 0
12:05
Не только Госдума и АКЗС. Кого ещё будут выбирать жители Алтайского края в сентябре? 0
11:53
Грузовик "Марии Ра" и такси "Максим" столкнулись в Барнауле 2
11:41
На Алтае сельчанин украл ноутбук и попался полиции 0
11:30
В Барнауле провели малые Шукшинские чтения 0
11:18
"Дура я, что ли? Поставлю!" Как барнаульцы относятся к вакцинации от COVID и её обязаловке 51
11:05
В Республике Алтай выявили 60 новых случаев COVID-19 0
10:47
Тело учёного, погибшего в горах Алтая, эвакуировали на вертолёте 6
10:35
В Алтайском крае родители 369 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей к школе 0
10:20
Жители двух алтайских посёлков пожаловались на проблемы с маршрутками 2
10:05
Улыбка "под ключ": в Барнауле открыли новый центр стоматологии Sirius 3
09:50
Россиян предупредили об опасности курения в жару 0
09:39
В Барнауле открывают ещё четыре мобильных комплекса вакцинации 25
09:27
В Барнауле на три дня перекроют участок Павловского тракта 2
09:14
Барнаульскую школьницу отправили в санаторий после надругательства сверстниц 4
09:03
Вентилятор не спасёт: как создать комфортную температуру в офисе 0
08:53
Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом 38
08:40
В Барнауле утвердили затраты на перевозку одного пассажира электротранспортом 11
08:28
Россиянам пообещали жару до конца лета 5
08:14
Coca-Cola изменит свой вкус 7
08:03
Обещанного годы ждут. Застройщик ЖК на берегу Ковша "бросил" недостроенным паркинг 17
07:51
Британский фотограф случайно поймал в кадр Нептуна 3
07:37
Польза и вред ягод: разбираемся в том, что и кому стоит есть, а что нет 0
07:20
Путин рассказал о подготовке проекта "Анти-Россия" 30
07:02
Это неправда. Руководство парка "Арлекино" прокомментировало закрытие двух аттракционов 2
06:51
Тайна, покрытая снегом: архивные фото группы Дятлова 37
06:36
Учёные признали поливитамины бесполезными 2
06:18
Фото очаровательных животных, спасающихся от жары 1
06:04
Сильные ливни, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 июля 0
00:13
Такой день. Смертельная драка и установка "Барнаула орденоносного" на здании мэрии 0
23:27
Власти России допустили принятие мер по вакцинации, схожих с французскими 4
22:48
С начала 2021 года Алтайский край отдал в различные фонды более 80 млрд рублей 1
22:15
Названа причина массовой драки мигрантов в Москве 0
21:57
Сильное задымление произошло в подземных гаражах в Барнауле 0
21:30
От координат до часового пояса: как спланировать поездку с помощью одного сайта 0
21:10
В Роспотребнадзоре описали течение болезни с несколькими штаммами COVID-19 1
20:52
"Газель" столкнулась с БТР Росгвардии в Ставропольском крае 0
20:21
Град размером с куриное яйцо прошёл в алтайском селе 3
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 13 июля 0
19:31
Прямой эфир с психологом Динарой Малановой пройдёт 14 июля в Instagram amic.ru 1
19:09
Жителя Иркутска, грозившего скинуть ребёнка из окна, задержали 2
18:59
Депутат Владимир Попов отказался от борьбы за место в АКЗС 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.