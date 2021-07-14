Военные 14 июля перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участок Чуйского тракта в Тальменском районе в среду, 14 июля, перекроют для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Движение по федеральной автодороге ограничат в районе населённого пункта Озерки (174 км трассы). Ограничения в общей сложности будут действовать на протяжении часа – с 20:40 до 21:40.

Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Напомним, 11 июля в регионе прошли тактические учения с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".