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На Камчатке возобновили поиски в зоне крушения Ан-26

, ИА "Амител"
Спасатели обследуют берег реки Анадырка
Фото: eurasia.expert

Фото: eurasia.expert

На Камчатке спасатели возобновили поиски в районе крушения самолёта Ан-26. В операции задействовали три группы спасателей, в том числе водолазов, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС региона в среду, 14 июля.

Отмечается, что поисковики намерены провести водолазные спуски и обследовать береговую линию в районе реки Анадырка. Днём ранее в месте авиакатастрофы обследовали 14 километров прибрежной полосы.

Напомним, 6 июля пассажирский Ан-26 летел из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, а в 15:00 по местному времени пропал с радаров. Обломки самолёта нашли на расстоянии 3,8 км от аэропорта. Выживших в результате крушения нет. Всего в самолёте было 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребёнок, и шесть членов экипажа.

9 июля сообщалось, что спасатели нашли фрагменты тел всех погибших при крушении. Их отправили на ДНК-экспертизу.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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