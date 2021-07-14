На Алтае руководитель центра детского творчества получил условный срок за мошенничество

В Алтайском крае осудили руководителя центра детского творчества за мошенничество, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2018-2019 годах злоумышленник вносил в табели учёта рабочего времени и расчёта зарплаты ложные сведения "о продолжении исполнения своих обязанностей по должности уборщицы, трудоустроенной в организацию близкой родственницы".

"Фактически женщина не осуществляла трудовую деятельность, поскольку переехала на постоянное место жительства в Барнаул. В результате похищено свыше 135 тысяч рублей бюджетных денежных средств", – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.