Актёр Михаил Боярский прокомментировал новости о госпитализации с коронавирусом

Народный артист России Михаил Боярский опроверг новости о собственной госпитализации из-за коронавируса. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "Звезда".

"У вас неверные сведения!" – сказал артист.

Ранее в Сети появилась информация, что 71-летнего актёра три дня назад госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге, после того как у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Напомним, что 16 февраля 71-летнего актёра театра и кино Михаила Боярского госпитализировали с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Через несколько дней его отпустили домой, а недуг артиста оказался не связан с коронавирусом.