Жизнь продолжается: как предприниматель из Барнаула помогает женщинам с облысением

Есть много причин, по которым люди теряют волосы. Это может быть наследственное выпадение, химиотерапия, применение некоторых лекарств, а также гормональные нарушения. И если мужчины ещё могут смириться с бритой головой, то женщинам, потерявшим волосы, трудно ощущать себя привлекательными.

К счастью, сейчас создают множество головных уборов, предназначенных специально для девушек, столкнувшихся с такой проблемой. Например, лёгкие шапочки, чалмы и тюрбаны – стильные и удобные головные уборы. Их шьют из натуральных материалов, чтобы они не доставляли дискомфорта и их можно было носить даже в помещении.

В Барнауле производством специальных шапочек занимается Анна Боровец, директор компании "Инсайт". На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказала, как прошла путь от домашнего пошива до выхода на российский рынок.

– Как выглядит шапочка для людей, потерявших волосы? Чем она отличается от обычной?

– Это трикотажные шапочки из натурального материала – преимущественно хлопка. Они специального покроя, удобные: сделаны таким образом, что по женщине в этом головном уборе и не скажешь, есть у неё волосы или нет. Поэтому женщинам в них комфортно, ведь они не привлекают излишнее внимание. Но в принципе эти шапочки могут носить все желающие – они лёгкие и стильные.

– Как появилась идея создавать такой достаточно уникальный товар?

– Я долгое время искала пути начать свой бизнес, идеи, ниши. А так как я с детства люблю шить, я решила, что мне нужно связать мою жизнь с лёгкой промышленностью. Сначала у меня была идея заняться детской одеждой, но здесь большая конкуренция.

Но однажды у меня знакомые, а потом и родственники столкнулись с онкозаболеванием. И я обнаружила проблему: им нужен специальный головной убор, потому что в париках часто бывает жарко и неудобно. И потом, они много времени проводят в больнице, где хочется, чтобы что-то было на голове. Им нужно было что-то лёгкое, что трудно найти в обычных магазинах.

И я начала смотреть, что есть на рынке, и поняла, что предложений практически нет. В Барнауле тогда были только зарубежные образцы из Дании – очень дорогие. Потом я также увидела поставки из Москвы.

– И что подтолкнуло вас запустить производство?

– В 2018 году я участвовала в программе "Азбука предпринимательства" в центре "Мой бизнес". И я тогда пошла на эту программу именно с идеей пошива детской одежды. Но в процессе обучения поняла, что нужна другая идея, более оригинальная. У нас же в конце обучения была защита проектов. И у меня тогда идея шапочек уже была, и я решила – почему нет. Вышла с ней на защиту.

При этом в процессе обучения я искала тех, кто может этим заинтересоваться. Поехала в ортопедический салон и спросила, есть ли у них такая потребность. Они сказали: да. Поэтому после "Азбуки" я зарегистрировала ООО. Были сомнения у меня, конечно, и времени много ушло на разработку моделей, на сбор информации. Только в 2019 году я начала деятельность.

– Как вы разрабатывали первые образцы?

– В основном я сама смотрела, что предлагают в интернете. Даже купила шапочку датского производства – посмотреть, как она выглядит, из чего сшита, как сшита. Смотрела другие разные идеи. И на основе этого разработала и сшила первые собственные модели.

– Расскажите о рынке сбыта. Разработали модели, начали сшить. А куда потом пошли эти шапочки? Кто стал первым покупателем?

– Самым первым покупателем стал ортопедический салон, в который я приходила, – "ОртоМедика". Они очень обрадовались, что я занялась этой деятельностью, ведь до этого им приходилось заказывать шапочки в Москве. Мы до сих пор с ними сотрудничаем.

Первая партия была небольшая, пробная. Мы распространили её по сети салонов Алтайского края. Что хорошо – у них есть точка в онкоцентре "Надежда". И женщины там спускаются на первый этаж, примеряют и сразу покупают.

– Сколько стоит такая шапочка?

– От 700 рублей в розницу.

– Как выглядят ваши шапочки? Какого они цвета, и какие цвета стали наиболее популярными у покупательниц?

– Цвета у нас разные есть. Есть однотонные, есть цветные. Изначально цвет выбирал клиент – ортопедический салон. Потому что у них был опыт в продаже таких шапок, и они знали, какие расцветки лучше берут. Соответственно, я исходила из их потребности. И сейчас мы тоже ориентируемся на салон. Я им предлагаю, какие расцветки можно сшить, они выбирают.

В основном берут светлые, бежевые, с цветами на светлом фоне. Светло-зелёные, голубые. А вот чёрные не шили ни разу.

– Помимо ортопедического салона, кто ещё стал вашим клиентом? Какой рынок сбыта сейчас?

– Сейчас вышли на Wildberries. Но я изучала спрос на площадке и поняла, что таких запросов – шапочка после химиотерапии, – почему-то нет. Поэтому при размещении товара я не стала указывать, что это именно такие шапочки, но их разбирают, спрос есть.

– Расскажите о вашем пути к размещению на маркетплейсе. Я знаю, что фонд МСП вам в этом помог. Какую именно поддержку вы получили?

– Можно разделить выход на Wildberries на два этапа. В обоих этапах центр "Мой бизнес" оказал поддержку. Первый этап – это программа, в которой выходом на площадку за меня занимался подрядчик. Он зарегистрировал аккаунт и прошёл путь до первой поставки. Вторая часть – это обучающая программа по работе на маркетплейсах, в том числе по продвижению.

На самом деле более эффективным оказался второй этап. Потому что на первом, когда меня вывели на площадку, я сама не ориентировалась, как там работать. Начались продажи, а я не знаю, что делать. А когда пошла на обучение, нам уже рассказали, как работать.

– Сколько у вас времени занял этот процесс – от момента, когда вы решили, что хотите выйти на маркетплейс, до первой отгрузки?

– Идею выйти на Wildberries мне подсказали на программе "Преакселератор" на инвестиционном подиуме. Я не сразу начала над этим работать, но заинтересовалась. Это было в начале 2020 года. Потом я увидела, что можно подать заявку на такую услугу в центре "Мой бизнес". И когда стали работать с подрядчиками, выход занял примерно месяца два.

– Какие шаги вы совершили, как предприниматель, чтобы выйти на площадку?

– Первый шаг – зарегистрироваться. Но за меня это делал подрядчик. Я точно не знаю, как это происходит, но по опыту других могу сказать, что ничего сложного в этом нет.

Следующий шаг – подготовить продукцию, сфотографировать, завести карточки товара на площадке. Потом делать отгрузку. Я изначально сомневалась, потому что думала, что нужен большой объём товара. А на самом деле можно поставлять от одного артикула. Никаких ограничений нет.

У меня всё произошло неожиданно. По договору мы должны были провести фотосессию сами либо обратиться к подрядчикам – они в Москве находились. Я поехала к ним, взяв с собой 30 шапочек, – по одному от каждого артикула. Я думала, это только фотосессия, но они сразу на Wildberries эти шапочки и разместили. И я даже об этом не знала. А мне уже начали приходить деньги на расчётный счёт.

– Как работа происходит дальше? На складе должен быть определённый объём товара, чтобы покупатель быстро получил заказ? И где этот склад находится – вы отправляете или московские подрядчики?

– Так как первой партией были шапочки, которые я привезла в Москву, то и склад был в Москве, Коледино. Следующую отгрузку я делала самостоятельно. Когда у нас шло обучение по работе с маркетплейсами, я узнала, что лучше туда и отправлять. Считается, что тот склад видит большее количество людей по России и более активно покупают. А я сначала хотела отправить в Новосибирск, потому что это ближе, но потом поняла, что эффективнее будет в Коледино отправить.

– Первая партия была 30 шапочек. А вторая, наверное, уже посерьёзнее?

– Вторая была 120. Эта поставка была не так давно. Товар расходится, но не очень активно. Первые ушли быстрее. Но тут влияет то, что уже сезонность – тепло, и не такому большому количеству людей они нужны. Ведь там покупают не только люди с особенностями, но и все, кто пожелает.

– На какие объёмы вы хотели бы выйти? Какие проекты хотели бы реализовать с помощью маркетплейса?

– У меня довольно большие ожидания, так как было обучение, которым я очень вдохновилась, как и тем, что первая партия шапочек быстро ушли. При том что фотографии были не очень хорошие. Мы потом с подрядчиками этот вопрос решали и провели ещё раз фотосессию. Фотографии поменяли.

Я увидела, какие товары более ходовые, лучше идут, как можно улучшить свою продукцию, что добавить, что убрать, поэтому очень надеюсь на маркетплейс. Хотелось бы продавать 100 штук в день.

– Вы шьёте головные уборы самостоятельно или также отдаёте подрядчикам?

– Изначально шила сама. Но потом, в рамках обучения мне посоветовали, что можно обращаться к швеям-надомницам, и я решила воспользоваться этим советам. Я нашла девушку, которая очень шустро работает. На данный момент я выкраиваю, она шьёт. В месяц выходит около 50 штук. Иногда бывает и 100.

Хотелось бы открыть цех. Но для этого нужно оборудование. Я была на выставке в Москве, посматривала, даже определилась, что нужно, надо только заработать. А дальше можно будет шить и повязки для волос, и банданы, и платочки.

– Центр "Мой бизнес" как-то может вам в этом помочь?

– Есть у них такая поддержка – возмещение затрат на покупку оборудования. Но там сначала нужно его купить, и только через какое-то время подать заявку. До 50% могут вернуть.

– Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – это самореализация, помощь другим людям и успех.

Центр "Мой бизнес"

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