Барнаульца осудят за попытку "купить" диплом об образовании слесаря

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 27-летнего барнаульца. Мужчину подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику образовательного центра – житель краевой столицы хотел получить дополнительное образование, не проходя его.

Как установили следователи, в 2016 году барнаулец, зная, что на одном из предприятий есть вакансия слесаря по ремонту и обслуживанию транспорта, решил устроиться на работу, однако для этого ему требовалось образование. Чтобы получить специальность, ему нужно было пройти обучение и сдать экзамен в одном из образовательных учреждений.

"Не желая проходить в установленном порядке обучение по специальности, мужчина обратился к своему знакомому с просьбой оказания помощи за денежное вознаграждение в обеспечении изготовления сотрудником образовательного учреждения фиктивных документов о прохождении обучения по профессии. Обвиняемый, узнав о согласии уполномоченного должностного лица совершить незаконные действия в его пользу, предложил знакомому выступить в качестве посредника в передаче взятки в сумме более 16 тысяч рублей представителю учебного заведения. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как посредник не имел намерений передавать денежные средства, а взяв их, распорядился по своему усмотрению", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину полностью. СК собрал достаточные доказательства, в связи с чем передал дело в суд.