До +15 градусов похолодает в Алтайском крае 15 июля

Прохладная погода придёт на смену жаре в Алтайском крае в четверг, 15 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура составит от +21 до +26 градусов, а местами по северо-западу – от +15 до +20 градусов. В отдельных районах ожидаются дожди, грозы и град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалы до 23 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.