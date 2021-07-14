В Москве пройдёт голосование по поводу обязательной вакцинации населения

Главный редактор "Эха Москвы" и заместитель председателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов рассказал, что в Москве пройдёт голосование об обязательной вакцинации некоторых россиян. Об этом журналист написал в своём Telegram-канале.

По его словам, вопрос об обязательной вакцинации для определённых групп москвичей вынесут на онлайн-голосование, которое пройдёт 29-30 июля. Венедиктов рассчитывает, что в нём примут участие около 100 тысяч человек.

Напомним, что обязательную вакцинацию части населения в Москве ввели 16 июня. Тогда главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в столице.