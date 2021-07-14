Военные на четыре часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Утром 15 июля в Алтайском крае перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн. Об этом сообщили amic.ru в региональной ГИБДД.

С 4:50 до 8:40 нельзя будет проехать от райцентра Косиха до поселка Сибирского. Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что порядка 100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае. На эти деньги смонтируют свыше 30 км освещения вдоль дорог и пять светофоров. В Барнауле установят пять камер фото- и видеофиксации.