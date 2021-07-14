Власти ожидают стабилизации ситуации с COVID-19 в Алтайском крае в течение двух недель

Распространение коронавируса в Алтайском крае выйдет на пиковые показатели и стабилизируется в течение двух недель. Такое мнение высказала глава регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина в ходе пресс-конференции 14 июля.

"Прогнозировать очень сложно, но, я думаю, что в течение двух недель ситуация должна стабилизироваться", — сказала Калинина.

Схожий прогноз дал и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в регионе наблюдается максимальная нагрузка на медиков. Она аналогична той, которая фиксировалась прошлой весной перед стабилизацией заболеваемости.

"Темпы прироста заболеваемости в этот раз более интенсивны, чем в прошлый период, нагрузка на скорую помощь достигла тех показателей, которые мы фиксировали в октябре — ноябре 2020 года, почти пиковая нагрузка – более 3 тыс. вызовов мы фиксируем на этой неделе. Прогнозы сложно сделать, но хочется верить, что мы близки, чтобы выйти на пик, поскольку нагрузка достаточно серьезная", – сказал Попов.

Министр отметил, что в регионе отмечается нехватка медицинских работников. Отрасли необходимы анастезиологи-реаниматологи, медсестры-анастезисты.