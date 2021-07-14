Песков объяснил описанное Путиным противоречие между властями Украины и народом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил описанное в статье главы государства Владимира Путина противоречие между властями Украины и народом. По его словам, глава государства не "расписывался" за выбор украинцев.

"Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия", – цитирует ТАСС слова Пескова.

Он также отметил, что ему неизвестно о планах Путина написать статьи, посвященные ситуации в других бывших союзных республиках.

Напомним, что президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", которую анонсировал во время недавней прямой линии. В статье глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси. Президент разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.