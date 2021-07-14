Блогера Эдвара Била осудили за совершение ДТП в центре Москвы

Российского блогера Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года за ДТП в центре Москвы. Именно о таком наказании просила сторона обвинения.

"Приговором Пресненского районного суда города Москвы Биль Э.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года", – цитирует "Известия" сообщение пресс-службы Пресненского суда Москвы.

Также обвиняемого лишили водительских прав сроком на 3 года, ему запретили покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и Московской области и менять постоянное место жительства, не направив уведомление контролирующему органу.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП. По версии полиции, виновником столкновения стал популярный видеоблогер Эдвард Бил. По результатам освидетельствования стало известно, что мужчина был трезв. В отношении Била завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Пострадавшая в аварии женщина 6 апреля вышла из комы.