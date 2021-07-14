Сексолог рассказал, какое влияние оказывает коронавирус на секс

Президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук рассказал, по каким причинам коронавирус оказывает влияние на сексуальную активность. В беседе с "Лентой.ру" он отметил, что COVID-19 – это полиорганное заболевание, которое вызывает снижение энергетического потенциала у многих людей.

"Сексуальная функция при неблагоприятных условиях, как правило, дезактуализируется и уходит на второй план. Таким образом, природа оберегает от воспроизводства в неблагоприятный период. Кроме этих общих закономерностей, уже появились данные о том, что при COVID-19 повреждаются клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона", – сказал он.

Кульгавчук отметил, что это также может способствовать снижению сексуального желания, а вместе с тем и возможностей.