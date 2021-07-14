Реаниматолог рассказал о частоте заражения коронавирусом после вакцинации

Процент заболевших коронавирусом после получения российских прививок небольшой и соответствует прогнозам разработчиков вакцин. Об этом заявил врач-реаниматолог московской больницы №52 Сергей Царенко.

Как уточнил специалист, чаще у привитых выявляют COVID-19 до истечения трех недель с момента получения второго компонента препарата. В это время в организме человека сильного иммунного ответа к вирусу нет, он только формируется.

"Болеют, если антительный ответ был в свое время и снизился", – объяснил Царенко.

В основном болезнь у таких пациентов протекает в легкой или средней форме. Поскольку люди не ожидают появления у себя коронавируса после вакцинации, для них это тяжело психологически, сообщает "КП".