ЦИК объяснила отказ от общедоступной онлайн-трансляции выборов в Госдуму

Зампредседателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев объяснил отказ от общедоступной онлайн-трансляции с избирательных участков на предстоящих выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в 2021 году видеокамерами для наблюдения за процессом будут оснащены порядка 50 тысяч участков, где голосуют 80% избирателей. Булаев пояснил, что система видеонаблюдения позволит "зафиксировать весь процесс голосования", а доступ к нему будут иметь все участники политического процесса.

Онлайн-трансляция с избирательных участков для голосования будет вестись в течение всех трёх дней голосования и двух ночей первого и второго дней голосования. Съёмка будет осуществляться непрерывно, а записи с камер будут храниться в течение одного года.