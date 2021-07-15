Полиция возбудила уголовное дело из-за рубки молодых яблонь в Барнауле

Барнаульские полицейские возбудили уголовное дело по факту спила 15 молодых яблонь на проспекте Строителей возле краевой детской библиотеки. Об этом сообщает "Банкфакс".

Расследование ведётся по ч. 1 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Подозреваемых пока нет.

В мэрии подчеркнули, что никакого отношения к спилу деревьев в этом месте городские чиновники не имеют и подобного распоряжения не давали.

Ранее общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников выразил негодование из-за санитарной рубки на проспекте Строителей "не тех деревьев". По его словам, под пилу попадает молодняк, в то время как старые и аварийные деревья зачастую остаются на своих местах.