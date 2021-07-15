Полиция возбудила уголовное дело из-за рубки молодых яблонь в Барнауле

Барнаульские полицейские возбудили уголовное дело по факту спила 15 молодых яблонь на проспекте Строителей возле краевой детской библиотеки. Об этом сообщает "Банкфакс".
Расследование ведётся по ч. 1 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Подозреваемых пока нет.
В мэрии подчеркнули, что никакого отношения к спилу деревьев в этом месте городские чиновники не имеют и подобного распоряжения не давали.
Ранее общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников выразил негодование из-за санитарной рубки на проспекте Строителей "не тех деревьев". По его словам, под пилу попадает молодняк, в то время как старые и аварийные деревья зачастую остаются на своих местах.
Комментарии
Почему же сотрудники библиотеки не сфотографировали рубщиков, не отреагировали вовремя? Окна выходят прямо на скверик.
15 деревьев срубили и никто не видел, ага... Россия..
Кто-то задание дал,заплатил за пилку деревьев.Однако,спилили не те...
Явно же жители спилили. Кому бы еще могли помешать эти яблони?
Высокие пеньки, может, омолаживание?
Почему же сотрудники библиотеки не сфотографировали рубщиков, не отреагировали вовремя? Окна выходят прямо на скверик.
Может потому что они не в окна смотрят целый день) А может это и не днем было. А вот жильцы соседних домов почему ничего не заметили - тоже вопрос... В любом случае все будут открещиваться, потому что скорее всего спилили по ошибке, вместо старых опасных кленов-тополей, один из которых после вчерашнего ветра уже и рухнул
Тогда получается спилили новые деревья вместо старых не жильцы, а зомби.Вот полицейским среди них и надо поискать.