34 вагона сошли с рельсов в Забайкалье

34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД.

Авария случилась на перегоне Нанагры – Урюм 14 июля в 19:20 по московскому времени. Движение на этом участке приостановили, из-за чего задержали пассажирские поезда № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск.

"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", – говорится в сообщении.

В целях координации работ по ликвидации последствий схода на железной дороге работает оперштаб. Причины происшествия устанавливаются.