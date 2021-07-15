34 вагона сошли с рельсов в Забайкалье

34 вагона двух грузовых поездов сошли с рельсов Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба РЖД.
Авария случилась на перегоне Нанагры – Урюм 14 июля в 19:20 по московскому времени. Движение на этом участке приостановили, из-за чего задержали пассажирские поезда № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск.
"Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", – говорится в сообщении.
В целях координации работ по ликвидации последствий схода на железной дороге работает оперштаб. Причины происшествия устанавливаются.
Комментарии
Сходят в одних и тех же местах. Почему не ограничат скорость для товарняков на тамошних перегонах? Всё гонятся за рекордами.
15.07.2021 10:24
- гость -
Товорняк с Владика до Бреста идет больше месяца. Это одни из худших показателей в мире - куда еще медленней?
15.07.2021 10:45
- гость -
Это одни из худших показателей в мире
Насмешили. Где еще в мире есть такие расстояния, как от Владика до Бреста? И там далеко не прямая дорога, а по горам и весям.
15.07.2021 10:53
- гость -
Выдержка за 2012 год. а сейчас еще скорость упала на сегодня
По итогам 2012 года средняя скорость движения грузового поезда по России составила 9,1 километра в час. Это не только в несколько раз меньше аналогичного показателя в крупнейших мировых экономиках, но даже ниже скорости опытного велосипедиста. При этом с каждым годом ситуация ухудшается, а низкая скорость доставки грузов ставит крест на планах превращения России в мост между Европой и Азией.
15.07.2021 11:09
- гость -
Только околесицу не нужно здесь придумывать. Даже Китай выбрал жд России как самый быстрый путь доставки своих товаров в Европу.
В крупнейших мировых экономиках - это каких? В США скоростных поездов нет от слова "совсем". В Австралии еще только электрифицируют свои жд. В Европе и Японии расстояния, как у нас от города до ближайшей деревни, и то случаются аварии - это не примеры.