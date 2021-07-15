Сотрудники "Барнаульской горэлектросети" прошли тренинг по бережливому производству

Специалисты Регионального центра компетенций организовали тренинг "Основы бережливого производства" для рабочей группы АО "Барнаульская горэлектросеть". Обучение прошло в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда".
В результате обучения сотрудники компании приобрели как теоретические, так и практические навыки по оптимизации рабочих процессов через принципы бережливого производства. Они также получили общее представление о культуре непрерывных улучшений и сформировали базовые знания для дальнейшего погружения в процесс.
Ранее специалисты РЦК проводили семинары для топ-менеджмента компании по направлениям "Декомпозиция целей" и "Эффективный инфоцентр". Там руководители учились выстраивать "дерево целей" и разбирали способы повышения эффективности управления с помощью правильно организованных "панелей управления".
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать соответствующую заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
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