Сотрудники "Барнаульской горэлектросети" прошли тренинг по бережливому производству

Специалисты Регионального центра компетенций организовали тренинг "Основы бережливого производства" для рабочей группы АО "Барнаульская горэлектросеть". Обучение прошло в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда".

В результате обучения сотрудники компании приобрели как теоретические, так и практические навыки по оптимизации рабочих процессов через принципы бережливого производства. Они также получили общее представление о культуре непрерывных улучшений и сформировали базовые знания для дальнейшего погружения в процесс.

Ранее специалисты РЦК проводили семинары для топ-менеджмента компании по направлениям "Декомпозиция целей" и "Эффективный инфоцентр". Там руководители учились выстраивать "дерево целей" и разбирали способы повышения эффективности управления с помощью правильно организованных "панелей управления".



Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.