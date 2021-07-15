Барнаульца взяли под домашний арест по делу о гибели студента в драке

Суд назначил меру пресечения 18-летнему жителю Барнаула, которого подозревают в случайном убийстве студента-медика. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, утром 10 июля рядом с барнаульским клубом "Че Гевара" между двумя пьяными молодыми людьми произошёл конфликт.
Один из участников ссоры ударил оппонента по лицу. При падении он ударился головой об асфальт. Травмы оказались смертельными.
Напомним, по неподтверждённой информации, подозреваемый является воспитанником местной школы олимпийского резерва.
Как отметил глава регионального Минспорта Алексей Перфильев, для него это пока просто слухи, и официальные комментарии в ведомстве будут давать по этому поводу только после подтверждения информации.
Комментарии
Почему по неосторожности ? Удары в голову он не наносил, само получилось ? Целенаправленно бил, чтобы вырубить, должен ответить.
почему эту историю АМИК не раздувает как с дракой на старом базаре. Как бабы базарные каждый день писали... да, еще к Малахову нужно обязательно сгонять.
15.07.2021 11:09
- гость -
почему эту историю АМИК не раздувает
Да тоже каждый день пишут. Истории эти один в один. Еще Мирзоев сразу вспомнился.
печально все это, молодые-горячие. Явно все из-за пустяка. Можно было решить мирным путем и не нашлось рядом более разумного человека. Теперь одного нет, второй себе испортил жизнь.
Почему по неосторожности? Подозреваемый обладал специальными навыками судя по тому, что он состоял в школе Олимпийского резерва и обучался единоборствам. Переквалифицировать дело необходимо!
15.07.2021 11:22
- гость -
Потому что вряд ли он его хотел убить целенаправленно при демонстрации своей молодецкой удали.
Если ему по голове бутылкой дал тот студент, в ответ он его целовать чтоли должен был???
превышение самообороны?
15.07.2021 11:36
- гость -
Если ему по голове бутылкой дал тот студент, в ответ он
А в ответ он его убил. На нем следы от удара бутылкой хоть остались? Нет?Превышение самообороны.
Как усопшего смогли похоронить в Киргизии уже 12-го, если он был убит в Барнауле утром 10-го? Ещё вскрытие ведь какое-то время заняло.
Сейчас даже живому человеку очень сложно всего за сутки проделать такой путь