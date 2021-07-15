Барнаульца взяли под домашний арест по делу о гибели студента в драке

Суд назначил меру пресечения 18-летнему жителю Барнаула, которого подозревают в случайном убийстве студента-медика. На время следствия он будет находиться под домашним арестом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, утром 10 июля рядом с барнаульским клубом "Че Гевара" между двумя пьяными молодыми людьми произошёл конфликт.

Один из участников ссоры ударил оппонента по лицу. При падении он ударился головой об асфальт. Травмы оказались смертельными.

Напомним, по неподтверждённой информации, подозреваемый является воспитанником местной школы олимпийского резерва.

Как отметил глава регионального Минспорта Алексей Перфильев, для него это пока просто слухи, и официальные комментарии в ведомстве будут давать по этому поводу только после подтверждения информации.