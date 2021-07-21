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В Центробанке рассказали, как мошенники чаще всего обманывают людей на финансовом рынке

, ИА "Амител"
Специалисты Центробанка дали советы, как распознать обман при работе на фондовой бирже
Фото: smartik.ru

Фото: smartik.ru

"Хочешь быстро разбогатеть? Приходи к нам!", "Зарабатывай с нами!", "Вклад 60% годовых" – в период пандемии в социальных сетях много обещаний от "успешных" компаний быстро и гарантированно озолотить своих "инвесторов". В условиях самоизоляции и сокращения доходов граждан многим такие предложения показались заманчивыми. Но чаще всего люди попадают к мошенникам. Как распознать обман в предложениях выгодно вложить деньги и какие самые популярные уловки у аферистов, рассказали эксперты Центробанка. 

Брокер частный – выбор опасный

Один клик по многообещающему объявлению – и вот вам уже предлагают открыть инвестиционный счёт на очень выгодных условиях. Времени на раздумья нет, ответ надо дать здесь и сейчас. Сомневающимся предлагают начать с малой суммы, которая быстро увеличится в разы. После настойчиво предложат вложить больше. Осторожно: почти наверняка вас обрабатывают нелегальные участники финансового рынка. Попросту выражаясь – мошенники.

"Примечательно, что договариваться обо всём вы будете в личных сообщениях или месседжерах, хотя наиболее продвинутые деятели могут даже скинуть "бумажный" документ с подписями и печатями. А деньги "для удобства" предложат отправлять не на расчётный счет организации, а на личные карточки или электронные кошельки", – рассказали в Центробанке.

Цель у этих простых действий одна: когда через несколько месяцев кратного роста и десятков/сотен тысяч вложенных рублей инвестиционный проект "схлопнется", доказать факт обмана и вернуть деньги вы вряд ли сможете. А если "успешная компания" расположена на заграничных островах, вероятность этого и вовсе стремится к нулю.

Отметим, что по статистике ЦБ РФ в России в 2020 году было зафиксировано 1549 финансовых нарушений. В частности был выявлен 821 нелегальный кредитор, 222 признака финансовой пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и 111 иных нелегальных финансовых действий.

Всё выше и выше

Другой вариант развития событий: когда ваши дела пойдут в гору, вам ненавязчиво предложат дополнительные вознаграждения за клиентов, которые придут в компанию по вашей рекомендации. Сетевой принцип – зачастую признак финансовой пирамиды.

Другой её признак в том, что деньги получает только верхушка. И даже если изначально вы планируете получить выгоду от финансового пирога совсем чуть-чуть и сразу выйти из сомнительной схемы, мошенники придумают, как не дать вам такого шанса. Вариантов много: например, вам предложат заплатить комиссию за вывод средств или даже засудить. Обычно этим занимаются другие мошенники, которые в конечном итоге не оставят вам ни надежды, ни денег.

"Крипта", струнные технологии и прочие непонятности

Модные нынче темы криптовалют и цифровых активов – настоящий рай для мошенников. Оперируя сложными понятиями, разветвлёнными графиками они заставляют людей поверить в перспективность этого предприятия. Что за криптой будущее, ведь не зря крупнейшие банки страны уже ведут разговоры о создании своей цифровой валюты. И что именно вы окажетесь той самой богатой верхушкой, когда всевозможные "битки" потеснят рубль и доллар на мировых рынках.

Верить или нет в светлое будущее – дело каждого, отмечают в Центробанке. – Но стоит дважды подумать, инвестируя в редкую, экзотическую (а часто – просто несуществующую) валюту. Купить флешку-пустышку за много тысяч рублей – весьма сомнительное вложение. К тому же следует помнить, что единственное законное средство платежа в России – это рубль.

Обман могут замаскировать под предложение получить долю в серьёзном инновационном проекте. Всевозможные струнные технологии, генная инженерия, – чем непонятнее, тем заманчивее. 

"В обоих случаях мошенники делают ставку на то, что вы ничего не поймёте и просто поверите им на слово. А если решите самостоятельно разобраться в вопросе, то снова ничего не поймёте и доверитесь радужным отзывам "соинвесторов" из интернета", – отметили в Центробанке.

Ещё один популярный нынче вариант от нелегальных игроков финансового рынка: коробочные продукты для заработка на Forex. Вы покупаете статус "форекс-дилера", а точнее, интернет-страничку с телефонной линией, чтобы привлекать новых людей к игре на бирже. Но, по сути, за свои 60-100 тысяч рублей вы становитесь таким же мошенником. И рискуете понести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Один "серый", другой "белый": кому верить?

Официально оказывать услуги на финансовом рынке РФ (привлекать деньги, выдавать кредиты и займы и т.д.) могут только два вида организаций. Это компании, у которых есть соответствующая лицензия Банка России (банки, брокеры, форекс-дилеры), а также организации, внесённые в реестры Центробанка (МФО и КПК).

Все остальные относятся к нелегальному сектору. За происходящее в нём государство финансовой ответственности не несёт. А значит, будущее инвестиций зависит исключительно от порядочности второй стороны. В которой, увы, зачастую приходится сомневаться.

Центробанк рассказал, что о честности предложений стоит задуматься особенно сильно, если:

  • организация зарегистрирована за пределами РФ и не имеет российской лицензии;
  • все сделки заключаются в мессенджерах, а деньги перечисляются физлицам на карты или виртуальные кошельки;
  • вам предлагают вложить средства с доходностью в разы выше, чем у традиционных инвестпроектов;
  • вас обещают озолотить без кучи формальностей, которые требуются для легальных инвестиций;
  • вам сулят мегабонусы (скидки, бесплатные продукты, в том числе премиальные) за привлечение новых "клиентов".

Если интуиция подсказывает, что вам пытаются продать сыр из мышеловки, самым верным способом будет заранее проверить информацию о компании или проекте. Изучите не только соцсети и отзывы, но и то, какую деятельность осуществляет организация согласно записи в ЕГРЮЛ (если такая вообще имеется), значится ли она в справочнике лицензированных финансовых организаций на сайте Банка России. Не нашли такой информации? Ещё один повод задуматься.

Кроме того, на сайте Банка России есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него вошло более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Не думайте, что сможете переиграть мошенников. Наивно полагать, что вы успеете выскочить из пирамиды с положительным балансом. Ещё хуже, если вы успеете обнадёжить или обмануть друзей и близких, втянув их в мутный "инвестпроект". Помните, что участие в незаконных схемах может повлечь ответственность перед законом, даже если изначальным организатором схемы были не вы.

Лучшее, что вы можете сделать, получив сомнительное предложение быстро разбогатеть, – сделать информацию о нём публичной, чтобы ваши близкие не оказались втянуты в мошеннические схемы. Не лишним будет сбросить ссылки на аферистов в Центробанк. Здесь аккумулируют и анализируют информацию о деятельности участников нелегального финансового рынка, а после передают её в правоохранительные органы, которые уполномочены пресекать факты мошенничества.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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