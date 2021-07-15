Мошенники похитили у алтайского фермера 630 тысяч рублей

В Алтайском крае фермер стал жертвой мошенников при покупке удобрений и обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в Панкрушихинском районе в марте текущего года. Директор местного крестьянско-фермерского хозяйства перевёл 630 тысяч рублей за поставку удобрений на счёт компании из Санкт-Петербурга.

Сделка, в том числе и подписание договоров, совершалась в дистанционном виде. Когда груз не пришёл в положенное время, менеджер по имени Роман перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Личность злоумышленника устанавливают.