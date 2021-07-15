Мэрия Барнаула решила не строить планетарий у Речного вокзала

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула внёс корректировки в проект планировки территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город". Наиболее значимая – изменение назначения участка по адресу ул. Приречная, 16.

Теперь он стал территорией общего пользования, следовательно, мэрия отказалась от идеи строительства планетария рядом с Речным вокзалом.

Альтернативным вариантом стала зелёная зона. В этом месте собираются благоустроить сквер с освещением и пешеходными дорожками на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

"В администрацию города поступило инициативное предложение по его восстановлению, этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании с участием инициативной группы Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Кишицкого А.А., – заявил на прошлой неделе мэр Барнаула Вячеслав Франк. – В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но и создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение".

Кураторами проекта являются Алтайская торгово-промышленная палата и администрация Центрального района.