Мэрия Барнаула решила не строить планетарий у Речного вокзала

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула внёс корректировки в проект планировки территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город". Наиболее значимая – изменение назначения участка по адресу ул. Приречная, 16.
Теперь он стал территорией общего пользования, следовательно, мэрия отказалась от идеи строительства планетария рядом с Речным вокзалом.
Альтернативным вариантом стала зелёная зона. В этом месте собираются благоустроить сквер с освещением и пешеходными дорожками на площади 3,5 тысячи квадратных метров.
"В администрацию города поступило инициативное предложение по его восстановлению, этот вопрос был рассмотрен на рабочем совещании с участием инициативной группы Фонда греко-римской борьбы имени заслуженного тренера России Кишицкого А.А., – заявил на прошлой неделе мэр Барнаула Вячеслав Франк. – В настоящее время подготовлен эскизный проект по благоустройству. Здесь планируется провести не только расчистку территории, но и создать пешеходную инфраструктуру, провести освещение".
Кураторами проекта являются Алтайская торгово-промышленная палата и администрация Центрального района.
Комментарии
И часовню не забудьте поставить.
Сквер с освещением и дорожками - это хорошо.
Уже знакомо , потом переведут землю в категорию строительства и забабахают высотку этажей этак в 25 . Примеров в городе тьма !, обкатанный вариант .
Ага. Туда со всего края будут приезжать для прогулок. С пивом и бесплатным туалетом под кустом
Вероятно теперь застройку той зоны диктуют хозяева Реч.порта. Значит для них планетарий там не нужен
Горожан интересует территория под речвокзалом а не вокруг да около.Восстановите речвокзал и судоходство соответственно,как было в советское время.
Действительно зачем нам планетарии, парки, зоны отдыха
Зачем вам планетарий? Этой стране больше не нужны образованные люди, умеющие созерцать и творить. Лучше помолимся.
для 14:03 и 14:12
Есть уже планетарий в городе. Вам адрес подсказать, или сами с 2ГИС справитесь?
В имеющемся планетарии посетителей человек 5 в неделю, а вы еще один хотите построить... Я иногда поражаюсь местным комментаторам: вы в голову только едите?
15.07.2021 14:26
- гость -
Только здание это передана РПЦ и планетарий там сейчас на "птичьих" правах. Обещали кинотеатр Родина реконструировать под планетарий, но ни времени, ни денег у города нет. Так что тоже поражаюсь местным комментаторам.
посетителей человек 5 в неделю
Эт точно, минимум человек за всю жизнь там раз бывал.
Планетарий уже есть? А торговых центров и жилых домов в 256 этажа ещё недостаточно?
15.07.2021 14:26 ну очевидно же что планетарию нужно современное большое здание, а самое главное оборудование, а не в довоенном кинотеатре или церкви, где ремонт еще при советах проводился последний раз.
Есть вероятность, что этим сквером хотят отвлечь внимание от засыпки и застройки Ковша, где возможно было сделать огромный городской пляж, огромную набережную по обеим сторонам ковша, а на о.Побочень - спортивно-рекреационную зону (аналог о.Татышев в Красноярске). Жители окрестных домов, конечно нуждаются в сквере и зеленой зоне, но застройка Ковша и те высотки, которые уже возводятся - очень сильно уплотнят население микрорайона и маленького сквера будет недостаточно. При застройке Ковша город навсегда потеряет шанс иметь пляж, парк и большую набережную прямо в центре города, а не за рекой, куда не добраться и где мест недостаточно. Многие скажут Ковш помойка, но Нагорный парк был еще хуже. При должном внимании властей и любви горожан к этому прекрасному водному объекту(Ковшу) - может стать бесценным!