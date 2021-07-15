Россияне рассказали об отношении к отставке Станислава Черчесова

ВЦИОМ узнал мнение россиян об отставке бывшего главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова. Об этом пишет РИА Новости.

Решение Российского футбольного союза (РФС) о расторжении контракта с Черчесовым поддержала почти половина опрошенных (46%), и лишь каждый пятый (20%) считает такое решение неправильным.

49% респондентов также отметили, что сборную должен возглавить россиянин, 8% – иностранец, а ещё 32% опрошенных заявили, что гражданство в этом вопросе не играет никакой роли.

Опрос проводился методом телефонного интервью 12 июля. В нём участвовали 1600 совершеннолетних россиян.

Напомним, Станислав Черчесов тренировал российскую сборную с августа 2016 года по июль 2021-го. РФС расторг с ним контракт из-за того, что команда не вышла в плей-офф на чемпионате Европы, который проходил с 11 июня по 11 июля.

Министр спорта Олег Матыцин ранее заявлял, что нового главного тренера сборной России назначат до начала отборочных матчей чемпионата мира.