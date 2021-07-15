Барнаулец ставит забор почти вплотную к выходу из многоэтажки

Жильцы многоквартирного дома по улице Молодёжной, 111, в Барнауле пожаловались на владельца территории, который ставит забор почти вплотную к выходу из многоквартирного дома.
"Сначала привёз и высыпал КамАЗ песка на крыльцо дома, сейчас самовольно портит пандус, вбивая столбы для установки забора", – говорится в Telegram-канале "В курсе 22".
Напомним, ситуация возникла из-за конфликта владельца частного дома и застройщика. Несколько лет назад Леонид Горбунов отказался продавать часть своего дома, но его всё равно через суд заставили снести строение, так как оно находится за красной линией.
Затем застройщик обанкротился, и Горбунов выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка.
Собственник сразу же запретил парковать авто на его территории и вообще ходить по ней. А в подтверждение своих намерений высыпал у многоквартирного дома большую кучу земли.
Барнаулец прямо заявил жильцам: "Хотите пользоваться – платите деньги". Услуги прохода и проезда по участку он оценил в 500 рублей в месяц с каждой квартиры. Это 275 тысяч рублей. Участок же ему обошёлся в 173 тысячи рублей.
Жильцы дома на его условия не согласились и пытаются отстаивать право свободно ходить и ездить по придомовой территории.
Комментарии
А кто подписал приемку дома у застройщика без участка?
Посадки будут?
Ситуация бред, но закон на стороне владельца земли будет.
Где фото?
"сейчас самовольно портит пандус,"
с чего ради самовольно то? Если это его земля, то это его право огородить участок и пользоваться им как захочет с соблюдением санитарных и иных норм, установленных для частного землевладения.
Цирк с конями
15.07.2021 13:28
Бодайбо
Один владелец "болгарки" будет забор восстанавливать или все владельцы?
Если жильцы спилят забор - это будет порча чужого имущества, владелец земли напишет заявление - и данных товарищей привлекут к ответственности.
Мужик хоть и экстремал, но абсолютно прав. Сколько ещё эти негодяи-застройщики будут попирать права простых граждан
Настоящий, крепкий буржуй, на таких капитализм и держится
горожанка, сей чудила уже подпортил опалубку соседнего дома, поэтому мяч на стороне жильцов))))), посему это будет до тех пор, пока его тараканы не успокоятся
не понятно, как ему продали землю обратно, если на ней уже стоял дом. что-то бред какой-то
Непонятно, как он обратно выкупил, а собственников дома о продаже участка почему никто не уведомил? Может они бы выкупили. Причем сумма была небольшая, как говорил Горбунов. А где правоохранительные органы, прокуратура, ждут когда эта проблема опять будет накручиваться в интернете? Наверно пора всех спросить про мутную схему продажи участка администрацию Жд района, строителя, Горбунова.
Когда покупали квартиры надо было смотреть, что у дома своей земли только клочок
"уже подпортил опалубку соседнего дома"
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Там до сих пор опалубка стряла?
Без опалубки бетон не держит и дом конечно рухнет!
Затем застройщик обанкротился, и Горбунов выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка
Че то ерунда какая то, если он у банкрота обратно выкупил, когда он до этого ему продал, чтобы потом обратно выкупить, по сумбуру статьи ничего не понято. Про продажу участка Горбунова застройщику ничего не сказано, сказано, что он строение снес, а потом ОБРАТНО выкупил
Хорошо уже то, что такая напряжённая ситуация не вылилась в примитивный мордобой
Власти предержащие ждут поножовщины, тогда виновник будет очевиден, буден схвачен и сурово наказан. А в бумажках разбираться долго, и муторно.
15.07.2021 13:59
Бодайбо
горожанка, сей чудила уже подпортил опалубку соседнего дома,
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Хоть немного разберитесь в терминологии... не "опалубка", а "отмостка"...
"сейчас самовольно портит пандус,"
А он считает, что пандус портит его участок, и прав. А вообще-то интерсные люди -покупатели квартир. Сначала купят, не проверяя документы, а потом плачут, что им обещали - где-то парковку, где-то детскую площадку, где-то удобный проход-проезд, и всё это на совершенно чужой земле.
Всем домом ему регулярно люлей отвешивать пока не свалит.
Правильно, там земля для малоэтажного строительства, а не для высоток без инфраструктуры.
Я думаю патронов у него на всех хватит, начинайте
Тоже самое творится на ул. ул. Г.Исакова 266 (ул.Шукшина 11) с соседним домом по ул. Г.Исакова 264. Интерсные люди - покупатели «этих элитных малосемеек» квартир. Сначала купят, в том числе и силовики с прокуратуры, мвд и администрации района не проверяя документы, а потом плачут, прикрывают и нарушают законные интересы граждан соседних земельных участков, что покупателям обещал застройщик с него и спрашивайте - где-то подземную парковку, где-то детскую площадку, где-то поликлинику, где-то удобный проход-проезд, и всё это на совершенно чужой земле.