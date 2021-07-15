Барнаулец ставит забор почти вплотную к выходу из многоэтажки

Жильцы многоквартирного дома по улице Молодёжной, 111, в Барнауле пожаловались на владельца территории, который ставит забор почти вплотную к выходу из многоквартирного дома.

"Сначала привёз и высыпал КамАЗ песка на крыльцо дома, сейчас самовольно портит пандус, вбивая столбы для установки забора", – говорится в Telegram-канале "В курсе 22".

Напомним, ситуация возникла из-за конфликта владельца частного дома и застройщика. Несколько лет назад Леонид Горбунов отказался продавать часть своего дома, но его всё равно через суд заставили снести строение, так как оно находится за красной линией.

Затем застройщик обанкротился, и Горбунов выкупил обратно участок, на котором теперь стоит многоэтажка.

Собственник сразу же запретил парковать авто на его территории и вообще ходить по ней. А в подтверждение своих намерений высыпал у многоквартирного дома большую кучу земли.

Барнаулец прямо заявил жильцам: "Хотите пользоваться – платите деньги". Услуги прохода и проезда по участку он оценил в 500 рублей в месяц с каждой квартиры. Это 275 тысяч рублей. Участок же ему обошёлся в 173 тысячи рублей.

Жильцы дома на его условия не согласились и пытаются отстаивать право свободно ходить и ездить по придомовой территории.