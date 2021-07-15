Организаторы концертов попросили Роспотребнадзор ввести формат COVID-free-мероприятий

Ассоциация Концертно-театральных и билетных организаций и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских обратились в Роспотребнадзор с просьбой ввести формат "свободных от коронавируса" мероприятий, пишет "Коммерсантъ".

Авторы письма попросили доработать постановление о новой схеме регулирования крупных мероприятий в регионах, в частности закрепить протокол COVID-free-мероприятий, подобный тому, что действует в московских заведениях общепита.

Такой формат означает, что пускать на концерты и фестивали будут только при наличии QR-кода, сертификата о пройденной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста давностью не более трёх дней либо справки о перенесённой инфекции за последние полгода.

Кроме того, в ассоциации предложили ввести ограничение, согласно которому отменить мероприятие можно не позже чем за семь дней до его начала. Организаторы утверждают, что если требования к проведению мероприятий сохранятся в текущем виде, то сферу развлекательной индустрии ждут огромные убытки, поскольку сейчас постановление не страхует от отмены в последний момент.