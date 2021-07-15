Организаторы концертов попросили Роспотребнадзор ввести формат COVID-free-мероприятий

Ассоциация Концертно-театральных и билетных организаций и общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских обратились в Роспотребнадзор с просьбой ввести формат "свободных от коронавируса" мероприятий, пишет "Коммерсантъ".
Авторы письма попросили доработать постановление о новой схеме регулирования крупных мероприятий в регионах, в частности закрепить протокол COVID-free-мероприятий, подобный тому, что действует в московских заведениях общепита.
Такой формат означает, что пускать на концерты и фестивали будут только при наличии QR-кода, сертификата о пройденной вакцинации, отрицательного ПЦР-теста давностью не более трёх дней либо справки о перенесённой инфекции за последние полгода.
Кроме того, в ассоциации предложили ввести ограничение, согласно которому отменить мероприятие можно не позже чем за семь дней до его начала. Организаторы утверждают, что если требования к проведению мероприятий сохранятся в текущем виде, то сферу развлекательной индустрии ждут огромные убытки, поскольку сейчас постановление не страхует от отмены в последний момент.
Комментарии
Апокалипсис сегодня
Не надо никаких особых форматов. В сложившейся ситуации можно просто несколько месяцев всем обойтись без концертов. Любых! Потом развлечётесь, когда вирус уйдёт!
15.07.2021 15:23
Виктор
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Бизнес погибнет - налоги кто платить будет?
Артисты побираться начнут - не красиво...
Байкотировать эти мероприятия, пусть вводят что хотят, загнуться- их проблемы.
15.07.2021 18:00
- гость -
Байкотировать эти мероприятия, пусть вводят что хотят, загнуться- их проблемы.
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500-1000 чел - антиковидников везде найдутся и на концерт пойдут.
Байкотировать не получится.