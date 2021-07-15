Сибирские города вошли в топ-3 по росту цен на жильё

Сразу две сибирских столицы регионов вошли в первую тройку рейтинга городов-миллионников по росту цен на жильё, следует из данных ЦИАН. Их публикует РБК.

Первая строчка досталась Краснодару, где цены на недвижимость во втором квартале 2021 года в сравнении с первым подскочили сразу на треть.

Топ-3 дополнили Омск и Новосибирск, где стоимость жилья стала выше на 14% и 7% соответственно.

Самое дорогое жильё в Москве. В среднем за один квадратный метр в столице придётся заплатить 265,3 тысячи рублей. Тройку замкнули Санкт-Петербург (179,1 тыс.) и Казань (113,6 тыс.).

Дешевле всего можно приобрести квартиру в Воронеже (70,2 тыс.), Омске (71,5 тыс.) и Ростове-на-Дону (73,2 тыс.).

Алтайские города в рейтинг не попали, так как в регионе нет ни одного миллионника.