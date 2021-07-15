Больше половины российских бизнесменов заявили о готовности к новому локдауну

Большинство российских предпринимателей потенциально готовы к новому локдауну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведённого сервисом Oprosso среди 1500 бизнесменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Так, 51,5% опрошенных заявили, что ждут повторного локдауна из-за коронавируса. При этом 62,3% респондентов заявили, что уже подготовились к такому сценарию.

28% предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев. 23,5% заявили о готовности трудиться в таком формате бессрочно, 21% продержатся в таком режиме лишь несколько недель, а 9% – около полугода.

Ещё 18% опрошенных бизнесменов сообщили, что избежать убытков для предприятия в дистанционном режиме не получится.

В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что локдаун на повсеместном уровне в России вводить не планируют. При этом, по его словам, у субъектов имеются полномочия для этого.