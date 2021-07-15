Алтайский Минкульт показал пятиметровую мозаику для Художественного музея

Фото: instagram.com/minkultura22

Колыванские мастера завершили работу над флорентийской мозаикой для Художественного музея Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

13 июля специально созданная для этого комиссия из сотрудников музея и специалистов краевого Минкульта приняла работу. Снимки опубликовали в Instagram ведомства.

"Это вторая грандиозная (4х5,5 м) мозаика, автором идеи, форэскизов, эскизов и картона которой стал народный художник России, вице-президент Академии художеств Российской Федерации, наш земляк Виктор Калинин, – отметили в музее. – Мозаичное панно такого масштаба из колыванских поделочных камней – яшмы, порфира, мрамора, кварцита и др. – уникальное явление в современном искусстве. Теперь, когда закончены обе мозаики, можно с уверенностью заявить, что эти две уникальные монументальные работы станут эксклюзивным украшением интерьера музея".

Напомним, Художественный музей Алтайского края возводят на площади Октября в Барнауле с 2012 года. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла с 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. Открытие алтайского аналога Лувра переносили несколько раз из-за проблем со сметой и подрядчиком.

Сейчас на объекте работает компания "Селф". В организации считают, что срывы сроков сдачи музея происходят по вине заказчика – властей края. Якобы они постоянно вносят изменения в проект и это тормозит стройку.