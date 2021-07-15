Алтайский Минкульт показал пятиметровую мозаику для Художественного музея

Фото: instagram.com/minkultura22
Колыванские мастера завершили работу над флорентийской мозаикой для Художественного музея Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.
13 июля специально созданная для этого комиссия из сотрудников музея и специалистов краевого Минкульта приняла работу. Снимки опубликовали в Instagram ведомства.
"Это вторая грандиозная (4х5,5 м) мозаика, автором идеи, форэскизов, эскизов и картона которой стал народный художник России, вице-президент Академии художеств Российской Федерации, наш земляк Виктор Калинин, – отметили в музее. – Мозаичное панно такого масштаба из колыванских поделочных камней – яшмы, порфира, мрамора, кварцита и др. – уникальное явление в современном искусстве. Теперь, когда закончены обе мозаики, можно с уверенностью заявить, что эти две уникальные монументальные работы станут эксклюзивным украшением интерьера музея".
Напомним, Художественный музей Алтайского края возводят на площади Октября в Барнауле с 2012 года. За это время у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла с 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. Открытие алтайского аналога Лувра переносили несколько раз из-за проблем со сметой и подрядчиком.
Сейчас на объекте работает компания "Селф". В организации считают, что срывы сроков сдачи музея происходят по вине заказчика – властей края. Якобы они постоянно вносят изменения в проект и это тормозит стройку.
Комментарии
Похоже,нашему "Лувру" никогда не открыться. Либо,до его открытия так долго,что мозаика потеряется.
Очередной миллиард распочали.
Сейчас на объекте работает компания "Селф"
Какие именно работы проводятся? Ежедневно еду мимо-внешне никаких изменений.
15.07.2021 16:04
Гость
Какие именно работы проводятся? Ежедневно еду мимо-внешне никаких изменений.
Он меняется внутренне, с каждым днём становясь всё ближе к народу. И совсем скоро сольётся с ним (народом) в обоюдном экстазе!
Спасибо тем людям, кто записал Локомотив и эту мозайку в реестр, иначе бы просто разрушили застройщики не глядя.