Wi-Fi и видеонаблюдение: "Ростелеком" спланирует цифровую среду в алтайских школах

"Ростелеком" начал работы по установке Wi-Fi и видеонаблюдения в алтайских школах. Заказчиком выступило Министерство цифрового развития Алтайского края. Регион стал одним из 15 субъектов России, в которых будет реализован пилотный проект по созданию в школах цифровой образовательной среды.

В задачи компании входит обследование школьных помещений и радиопланирование для создания сети Wi-Fi. Также оператор спроектирует схему размещения камер внешнего и внутреннего наблюдения на главных входах в здания. В результате "Ростелеком" подготовит паспорта школьных помещений, в которых обозначит места установки оборудования, необходимое количество точек доступа Wi-Fi и IP-камер, трассы прокладки сетевого кабеля и другие значения.

"Ростелекому" предстоит подготовить паспорта 667 алтайским школам. С этой целью технические специалисты проведут обследование и спроектируют услуги в 1194 зданиях. Срок исполнения работ – конец октября 2021 года.

"Нам предстоит сделать серьёзный объём работ фактически за четыре месяца. Паспорта первых 211 школ нужно сдать заказчику уже 26 июля. Для исполнения задачи качественно и в срок у нас есть технический и кадровый потенциал, который мы сейчас как раз мобилизуем и задаём нужный темп работ", – сказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Светлана Седова.

"Ростелеком" после проведения проектно-изыскательских работ и сдачи паспортов зданий заказчику планирует стать исполнителем второго этапа проекта*. В этой части оператор смонтирует и настроит оборудование для запуска в школах беспроводного интернета и систем видеонаблюдения.

*Согласно распоряжения правительства РФ № 713-р от 22.03.2021 г. ПАО "Ростелеком" определён единственным исполнителем закупок товаров (работ, услуг), необходимых для осуществления мероприятий, связанных с формированием устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.